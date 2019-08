Salarié ou libéral : que choisir ?

La recherche d’emploi peut parfois être compliquée. Il est possible et même fréquent que des gens avec des capacités suffisantes peinent à se trouver un emploi dans le domaine qui les attire et pour lequel ils sont formés. Ces gens peuvent éprouver beaucoup de frustration suite à des recherches non concluantes. Par exemple, chercher un emploi pharmaceutique dans son secteur peut être complexe et nécessite temps, effort et motivation. Il peut arriver aussi qu’un individu souhaite devenir son propre patron et ainsi être autonome dans les décisions qui concernent son travail. Cette situation peut également amener beaucoup de frustrations puisque la personne ne peut se fier sur quelqu’un d’autre pour savoir quoi faire pour avancer professionnellement. Bien que les deux options présentent des inconvénients et des sources de stress, elles ont également beaucoup de points positifs et il peut être difficile de faire un choix.

Être salarié

Le principal avantage d’être salarié est évidemment que les responsabilités par rapport aux activités sont moins grandes et nombreuses. Le stress est donc diminué et il est généralement plus facile pour un salarié que pour une personne occupant un emploi libéral de décrocher le soir venu et de ne plus penser au travail. La position de salarié permet également de sentir que l’on travaille pour quelque chose de plus grand que soi au sein d’une équipe qui agit dans un but commun. Il peut être très valorisant de savoir que l’on fait partie d’un ensemble qui peut faire de grandes choses. Par contre, la position de salarié oblige à se soumettre à la vision, aux objectifs et aux exigences de quelqu’un d’autre. Ceci peut être une source de frustration si l’employé ne s’entend pas particulièrement bien avec son supérieur.

Avoir un emploi libéral

Occuper un emploi libéral permet une grande liberté. En devenant son propre patron, un individu peut faire ses choix et ainsi être assuré de respecter sa propre vision. Il est également très valorisant de se savoir responsable de résultats positifs. Par contre, la pression est plus grande et la responsabilité d’un échec n’est pas aussi valorisante. Il y a également beaucoup de composantes dont il faut tenir compte. Bien qu’on mentionne souvent la grande liberté liée à un emploi libéral, les divers aspects légaux, financiers, promotionnels et logistiques ne peuvent généralement pas être pris en charge par une seule personne. La liberté reste toutefois grande et intéressante même si elle n’est pas totale.