Propriétaire bailleur : un métier à part entière ?

Vous avez l’intention de devenir locateur pour financer un bien ou obtenir une rente ? Si le projet reste bien tentant, vous devez aussi savoir à quoi vous attendre ! Car la vie n’un propriétaire n’est pas toujours un long fleuve tranquille…

Des avantages certes appréciables

Le statut de propriétaire offre bien des avantages, c’est certain. Parmi les plus importants figure la possibilité de se constituer un patrimoine. Les taux d’hypothèque sont bas, les loyers remboursent tout ou partie des frais. Une fois amorti, le bien représente une rente intéressante pour vos vieux jours ou un capital pour un autre projet. Par ailleurs, vous déduisez beaucoup de choses de votre impôt : les frais de location, les frais d’entretien, les coûts d’assurance, les intérêts sur l’argent emprunté, les frais pour obtenir une hypothèque ainsi que les frais de garantie, les frais versés aux agents chargés de percevoir vos loyers ou trouver un locataire, etc.

Des dépenses à planifier

Vous devrez en revanche avoir les reins solides. Certains frais incontournables peuvent vite représenter une facture importante. Tout d’abord, vous avez l’obligation de louer en bon père de famille, vous devrez donc faire les réparations qui s’imposent afin que votre locataire jouisse pleinement de son bien. Cela suppose de posséder une épargne suffisante, à défaut d’être un bon bricoleur et d’avoir du temps.

Vous serez aussi redevable des taxes foncières et de la taxe scolaire. Comptez jusqu’à 2000 dollars par an au Québec.

Une location à gérer

C’est ici que les problèmes commencent, d’abord pour trouver le bon locataire. Vous aurez à vérifier sa solvabilité et ses antécédents de location avant de lui proposer un bail. Ne serait-ce que pour ne pas vous tromper, mieux vaut être accompagné en confiant ses biens en gestion locative à Laval. En plus, vous gagnerez du temps : pas d’annonces à publier, pas de visites à réaliser, pas d’enquêtes à effectuer… L’agence se charge de vous trouver le locataire idéal grâce à des outils performants comme Proprio enquête qui donnent des cotes aux locataires.

C’est encore elle qui gérera par exemple les problèmes de voisinage ou les règles particulières de location dans un condo ! Et là, selon sur qui vous tombez, vous pourriez rapidement devenir fou ! Sans quelques principes de précaution, vous pourriez même être tenu pour responsable des nuisances ou des dommages causés dans la copropriété.

Elle s’occupera aussi des réparations à engager et de l’entretien courant de l’immeuble. Vous percevrez vos loyers sans vous occuper de quoi que ce soit !