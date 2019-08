Le Défi têtes rasées Leucan est de retour à Terrebonne

Leucan Laurentides-Lanaudière poursuit sa lignée de Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim. Toujours en misant sur l’effet de gang qui fait du bien, les participants pourront se faire raser la tête pour la cause aux Galeries Terrebonne le 15 septembre prochain.

Les têtes d’affiche



Pour l’édition 2019, Leucan Laurentides-Lanaudière peut compter sur son président d’honneur, sa jeune porte-parole ainsi que ses fidèles partenaires accueillant Leucan depuis plusieurs années.

Salah Sedqi, courtier immobilier Sutton excellence reconnu, arborera la présidence d’honneur pour une deuxième année consécutive.

Cet homme d’affaires impliqué dans sa communauté a mentionné : « Je suis honoré et fier d’accepter la présidence d’honneur du Défi têtes rasées Leucan pour une deuxième année consécutive. Nous avons tous un proche qui a dû affronter cette maladie, et c’est la moindre des choses de démontrer mon soutien via cette belle campagne. Je vous invite à vous joindre à nous ».

Il sera accompagné de Kristaly Leroux, âgée de 5 ans et membre de Leucan, qui agira à titre d’enfant porte-parole. Kristaly est toujours en traitement pour sa leucémie aiguë lymphoblastique.

Vous pouvez encourager le président d’honneur de la région en cliquant sur le lien suivant : http://www.webleucan.com/SalahSedqi2019.

Pour soutenir Kristaly, c’est ici : hhttp://www.webleucan.com/KristalyLeroux2019.

Il est possible pour la population de s’inscrire à l’un des sites de rasage organisés par Leucan Laurentides-Lanaudière au cours de l’année ou de soutenir un participant en visitant le tetesrasees.com.

Leucan tient à souligner la générosité de Proxim, présentateur de l’événement pour une 4e année, de Mia, qui a créé pour une 5e année les boucles d’oreilles de l’Espoir, un bijou vendu au profit de Leucan, de Subway, qui offre le repas aux bénévoles sur les sites de rasage et de l’humoriste Dominic Paquet, porte-parole provincial du Défi.

À propos du Défi



Le Défi têtes rasées Leucan est une activité de financement majeure qui mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants atteints de cancer. C’est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux.

À propos de Leucan Laurentides-Lanaudière



Leucan Laurentides-Lanaudière fait partie des neuf bureaux régionaux de Leucan, l’Association fondée en 1978. Dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie, Leucan est une alliée fidèle de centaines de membres dans la région touchés par le cancer pédiatrique. Grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine, l’Association peut offrir des services distinctifs et adaptés auxquels s’ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d’information Leucan.