Du 6 au 8 septembre prochain, la Ville de Sainte-Thérèse vous encourage à faire de bonnes affaires pendant la tenue des ventes de garage automnales gratuites sur son territoire.

Pour l’occasion, une liste des adresses et une carte interactive seront accessibles via le site Web de la Ville dès le 4 septembre et pour toute la durée de l’événement.

Pour tous les détails, visitez le www.sainte-therese.ca.