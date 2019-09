Plus de 20 000 $ amassés pour la communauté anneplainoise

C’est sous un soleil radieux que la 10e édition de la Classique du maire de Sainte-Anne-des-Plaines s’est déroulée, le 27 août dernier. 106 golfeurs et golfeuses ont foulé le majestueux terrain du club de golf Le Champêtre, au profit de la communauté anneplainoise. L’événement a permis d’amasser plus de 20 000 $* qui seront redistribués directement à la communauté via différentes initiatives.

Les gens d’affaires unis pour la communauté

Chaque mois d’août, depuis une décennie, les partenaires d’affaires de la Ville se rassemblent pour redonner à la communauté anneplainoise. Cette fois, EFEL Experts-conseils et Solmatech agissaient à titre de présentateurs officiels de la 10e édition de ce rendez-vous incontournable. La firme Gariépy Bussière, Camping Ste-Anne, Sablière Jean Villeneuve et Groupe Meunier figuraient au nombre des commanditaires, suivis des partenaires de l’événement Pharmacie Jean Coutu, Lucie Lecours, députée de Les Plaines, PFD Avocats, Constructions Anor, Construction Vert Dure, Garage François Thouin et Provigo.

« Depuis dix ans, ce sont plus de 200 000 $ qui ont été versés à la communauté grâce à la Classique du maire, à raison d’une cinquantaine de subventions par année. De jeunes athlètes et sportifs amateurs, des élèves et plusieurs organismes et fondations desservant directement la population anneplainoise bénéficient de cette aide financière », a souligné l’hôte de la journée, monsieur Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.

Des surprises pour célébrer le 10e anniversaire

Tout au long de la journée, les convives ont eu l’honneur de côtoyer des invités de marque dont la présence marquait spécialement cette édition anniversaire. Les humoristes Philippe Bond et Derrick Frenette, le comédien Hugo Giroux, originaire de Sainte-Anne-des-Plaines, ont foulé le vert du Champêtre, alors que les olympiens Marie-Jade Lauriault, anneplainoise d’origine, et son partenaire Romain Le Gac étaient des 130 convives lors du souper. Une volonté de mettre en valeur les produits locaux a été apportée au menu avec des éléments provenant de la boulangerie la Fournée d’Hortensia, de Laitue Mirabel, d’Aux trois p’tits cochons verts ainsi que du P’tit verrat dont la délicieuse bière Le Roi Gougoune.

Une soirée animée était réservée aux invités qui ont la réputation de se prêter généreusement aux jeux proposés. Deux paires de billets pour un spectacle de Philippe Bond ont été mises à l’encan à la criée. C’est l’Inspecteur Canin qui les a remportées avec une mise impressionnante de 1 000$. Quant à la vente des ballons, les deux gagnants de 500 $ chacun, messieurs Jean-Marc Nepveu, ancien maire de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et Martin Therrien de M&W Therrien, ont remis leur prix au Fonds de la Classique.

Monsieur Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, donne rendez-vous aux gens au club de golf Le Champêtre le 25 août 2020 pour une prochaine édition de sa Classique annuelle.

*Les recettes de cette collecte de fonds sont supervisées et vérifiées par le service des finances de la Ville. Le montant exact de l’événement 2019 sera dévoilé lors de la présentation des états financiers à la fin de l’année.