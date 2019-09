Randonnée éco-connectée : partir à la découverte de la connectivité des aires protégées

Éco-corridors laurentiens convie les citoyens et les élus soucieux de protéger les milieux naturels des Laurentides à participer à une randonnée guidée qui aura lieu samedi, le 14 septembre prochain.

Il s’agit d’une occasion unique de découvrir la beauté de deux magnifiques parcs régionaux et d’en apprendre davantage sur la connectivité, les déplacements fauniques, l’adaptation aux changements climatiques et la conservation des milieux naturels en compagnie de guides biologistes professionnels.

Les participants de tous âges parcourront à pied 13,5 km à travers le parc régional de la Rivière-du-Nord et de la réserve naturelle Alfred-Kelly. L’inscription inclus le transport en autobus, l’accès aux parcs, les collations et un guide du participant comprenant les cartes des sentiers.



Le départ se fera à 8 h 30 à la Gare de Piedmont, le dîner aura lieu à Prévost et le retour au point de départ est prévu à 16 h 30. Pour vous inscrire, allez à l'adresse ecocorridorslaurentiens.org ou RandoEcoConnectee.eventbrite.ca.

Éco-corridors laurentiens met en œuvre une stratégie de conservation des milieux naturels et de protection des corridors écologiques dans les Laurentides. Il travaille en collaboration avec les organismes du milieu, les institutions et les citoyens. Sa vision est de relier le parc national d’Oka au parc national du Mont-Tremblant par un réseau d’éco-corridors et d’aires protégées interconnectés traversant le territoire des Laurentides