Les chefs Martin Picard et Charles-Antoine Crête sont de retour pour la 5e édition de Mirabel fête l’érable du Québec

Le parc régional éducatif du Bois-de-Belle-Rivière invite la population aux festivités de l’Automne gourmand qui réunis trois événements gastronomiques dans le cadre de la 5e édition de Mirabel fête l’érable du Québec.

Souper gourmand, signé Martin Picard du Pied de Cochon

Le 5 septembre, se tiendra le traditionnel souper gourmand bénéfice du parc, sous le grand chapiteau, en collaboration spéciale avec le BNI LLL. L’événement sera grandement rehaussé avec les saveurs de l’érable et les produits des récoltes régionales, dans le menu offert par le grand chef Martin Picard de la cabane à sucre Au Pied de Cochon.

Mirabel fête l’érable du Québec, 5e édition

Présentée par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec et la Ville de Mirabel, la 5e édition de Mirabel fête l’érable du Québec aura lieu les 21 et 22 septembre prochains et proposera des activités faisant la promotion des produits de l’érable et de ses traditions. Cet événement incontournable dans la région est une occasion festive, unique et familiale, pour découvrir et déguster les produits de l’érable de chez nous.

Sous le thème Dégustez, décompressez et découvrir, Mirabel fête l’érable du Québec offrira, une fois de plus cette année, sa populaire zone du marché et la zone repas sous le grand chapiteau où plusieurs offres culinaires seront disponibles en dégustation et en repas complet, interprétés au goût de l’érable et des régions du Québec. Une zone de « camions-restaurants » sera également disponible aux visiteurs. La populaire espace jeunesse sera également de retour.

Vous pourrez apprendre à faire un coquetel original au mixolab de l’érable, assister aux ateliers et conférences et visiter le musée animé. Cette année, Mirabel fête l’érable offrira également un plateau d’activités jeunesses dynamiques rehaussé avec des ateliers culinaires, une visite guidée de l’érablière et de ses sucreries, des jeux et des activités surprises pour le plus grand plaisir des enfants. Pour les adultes, à ne pas manquer le 5 à 8 du samedi soir. Ambiance festive garantie!

L’événement est réalisé grâce à l’appui de nombreux partenaires dont: Dominion Grimm, Caisses populaires de Mirabel et Caisse Desjardins de l’Envolée, les Villas de Cité Mirabel, RCI environnement, Laurentides j’en mange, Tourisme Mirabel et plusieurs autres. Soulignons également la collaboration spéciale cette année, de la Ville de Saint-Joseph-du-Lac, notamment pour l’intégration des produits de la pomme pour l’événement. De plus, en grande première, notons la collaboration de la Commanderie de l’érable qui présentera des conférences exceptionnelles sur les différentes saveurs des sirops, un monde fascinant à découvrir!

Pique-Nique champêtre, signé Charles-Antoine Crête

Après l’important succès du concept Pique-nique champêtre clé en main, lancé l’an dernier, le grand chef Charles-Antoine Crête du restaurant Montréal Plaza offrira de nouveau les fameux paniers gourmands lors de l’événement de Mirabel fête l’érable du Québec. Ce concept novateur regroupe l’ensemble des éléments pour vivre une expérience gustative mémorable d’un pique-nique champêtre fastueux et de bon goût. Cette activité réunit le plaisir de partager un bon repas, accompagné d’amis ou de membres de la famille, dans un environnement bucolique haut en couleurs. Le repas pique-nique pour deux adultes, est disponible au coût de 58 $ plus taxes, sur réservation préalable. L’entrée au parc sera offerte à demi prix pour les participants à cette activité. Soulignons la collaboration spéciale du partenaire Doyon Després pour la fourniture des paniers pique-nique.

« Encore cette année, j’aurai le plaisir de vous rencontrer lors de ces festivités gourmandes offertes dans le cadre de la 5e édition de Mirabel fête l’érable du Québec, les 5, 21 et 22 septembre prochains. Ces événements gastronomiques des plus savoureux font maintenant partie de notre offre agrotouristique et Mirabel est maintenant en mesure de s’affirmer comme destination recherchée pour les produits de l’érable dans la région et parmi les chefs de file au Québec. Je vous invite à venir déguster un repas soigneusement préparé par Martin Picard, de vivre l’expérience des activités du 5e anniversaire et également de vivre l’expérience des paniers pique-nique de Charles-Antoine Crète, qui j’en suis certain, saurons vous laisser un souvenir gustatif mémorable. La Ville de Mirabel est fière de s’associer au bois de Belle-Rivière afin de faire de l’Automne gourmand, un rendez-vous incontournable pour le tourisme agroalimentaire de la région », a déclaré le maire de Mirabel, Jean Bouchard.

L’Automne gourmand à Mirabel offre maintenant une réunion d’événements gastronomiques qui se veulent uniques en leur genre. C’est une invitation aux épicuriens désirant découvrir un univers culinaire original et audacieux, créé à partir des produits de l’érable.

Pour de plus amples renseignements ou faire une réservations, consultez le site Web : boisdebelleriviere.com, ou visitez la page Facebook de l’événement Mirabel fête l’érable du Québec 2019 ou par téléphone, au 450 258-4924.