La Fête des récoltes de la Ville de Rosemère se tiendra prochainement

C’est avec plaisir que la Ville de Rosemère invite la population à la toute première édition de la Fête des récoltes, qui aura lieu le samedi 14 septembre prochain devant la bibliothèque municipale.

L’événement offrira une gamme complète d’activités. La première partie de la journée sera réservée à un marché public où de nombreux producteurs agricoles de la région seront sur place. Plusieurs activités familiales et spectacles sont également au menu de la programmation. Aussi, ne manquez pas la visite des food trucks qui seront sur place à compter de 13 h!

« La Fête des récoltes est un ajout de taille dans notre programmation annuelle. En plus d’offrir une programmation divertissante, cet événement a été créé dans le but d’amasser des fruits, légumes et denrées non périssables pour Moisson Laurentides. Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable? Profitez des spectacles, activités et Food trucks et apportez de la nourriture pour les gens dans le besoin! », a soutenu Eric Westram, maire de Rosemère.