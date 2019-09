Un marché public fraîchement arrivé à Blainville pour la rentrée

La Ville de Blainville est très fière d’accueillir la toute première édition du marché public cette année. Tous les jeudis, dès maintenant et jusqu'au 3 octobre, entre 16 h et 20 h, les citoyennes et citoyens sont invités à faire de belles découvertes durant la saison des récoltes.



Le marché public offrira des produits de maraîchers locaux et du prêt-à-manger. Parmi la vingtaine de kiosques sur place, il sera possible de dénicher des fruits et légumes de saison, des fines herbes fraîches, des tartes et tourtières, du pain, des pâtisseries et viennoiseries, des huiles, du café biologique et équitable, du thé, de la viande telle que de la volaille et des charcuteries de qualité, de même que des friandises.

« L’agriculture fait partie de notre richesse locale et il faut encourager nos producteurs locaux. C’est pourquoi j’invite les Blainvilloises et Blainvillois à visiter le marché public et à se procurer des denrées alimentaires qui viennent de chez nous », expliquait le maire Richard Perreault.

Le marché public s’installait à partir du 29 août, pendant 6 jeudis consécutifs, dans le stationnement à l’arrière de la Maison des associations. Il est possible de se stationner à la bibliothèque Paul-Mercier et à l’aréna de Blainville.



Le marché public de Blainville est une présentation de la caisse Desjardins de l’Envolée et est organisé en collaboration avec Tourisme Basses-Laurentides.