Les meilleurs appareils photo pour immortaliser vos voyages

Si certains préfèrent leur téléphone portable pour figer leurs souvenirs, d’autres, amateurs de belles photos, opteront pour un appareil photo de qualité. Son choix dépend de vos besoins, mais aussi du budget que vous vous êtes fixé. Nos conseils.

Le budget

On trouve des appareils photo à tous les prix, le budget est donc déterminant dans votre choix. Il influencera le type d’appareil : un compacte, plus abordable, un hybride plus cher ou un réflex, le niveau pro. Mais un autre paramètre entre en ligne de compte : vos besoins. Pour des photos de vacances familiales, le portable ou un appareil photo compact suffiront. En revanche, si vous souhaitez prendre des photos animalières, les vendre ou faire des tirages papier, il faudra investir dans du matériel plus sophistiqué comprenant des objectifs, un trépied, des filtres, etc.

Le type de voyages

Vous devez prendre en compte également le type de voyages que vous avez l’habitude de faire : on ne recherche pas le même matériel selon que l’on part en randonnée où le poids de l’appareil aura toute son importance ou que l’on organise un voyage safari en Afrique où immortaliser l’époustouflante faune de Tanzanie ou du Kenya ! Le matériel sera certes plus lourd, mais aussi bien plus performant. La location du matériel peut s’avérer judicieuse dans ce cas en regard de son coût.

L’encombrement et le poids sont donc un critère important : pour partir seulement en week-end, il ne sera peut-être pas utile d’emporter un gros réflexe dont le poids se situe, entre le boitier et l’appareil, à environ deux kilos ! Sans compter qu’il y aura la contrainte des changements d’objectifs si vous voulez photographier un détail du paysage ou un insecte minuscule. Un compact se glissera plus facilement dans votre poche.

Notre choix d’appareils photo

Pour voyager léger, rien de tel que le téléphone portable, mais pas n’importe lequel. Parmi les meilleurs, le Samsung S10 dame le pion aux autres pour la présence de ses trois objectifs intégrés. En revanche si vous préférez la vidéo, optez pour le Sony Xpéria 1, très puissant. Le téléphone Huawei 40 est également à considérer pour ses 40 megas pixels, son zoom optique et son grand-angle de 120°.

Néanmoins, vous ne pourrez pas prétendre faire des retouches photo ou les imprimer, les résultats seront décevants. Un compact tout léger, tout petit et à un prix accessible sera préférable. Le Sony RX MARK III offre une bonne optique lumineuse et une bonne gestion des ISO dans les lumières basses, c’est-à-dire la sensibilité du capteur à la lumière quelle que soit son intensité.

Pour des photos animalières de très bonne qualité, l’Olympus Tough TG-6 offre 12 megas pixels seulement, mais surtout il est étanche à l’eau, à la poussière et au froid. De plus, il est résistant aux chocs et à un écrasement de 100 kg ! À ne pas négliger dans des situations extrêmes !