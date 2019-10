Une conférence pour gérer les résidus verts à Sainte-Thérèse

Dans un souci de préserver l’environnement, la Ville de Sainte-Thérèse a retiré les collectes de résidus verts qui avaient lieu au printemps, laissant seulement les collectes automnales. Pour faciliter cette transition et aider les citoyens à optimiser la gestion de leurs résidus verts, une conférence gratuite et ouverte à tous est organisée le mercredi 9 octobre à 19 h.

La salle polyvalente de la bibliothèque municipale (150, boul. du Séminaire) accueille la conférence Les résidus verts et vous! animée par Marlène Hutchinson, experte et consultante en gestion des matières résiduelles. D'une durée de 40 minutes, cette rencontre sera suivie d'un temps de 20 minutes consacré aux questions.

Un objectif: réduire les résidus verts

Mme Hutchinson abordera notamment le lien entre les résidus verts et les matières organiques, les différentes façons de diminuer vos résidus verts, ainsi que plusieurs idées et astuces concrètes pour s'adapter à cette réalité.

« La neige hâtive tombée à l’automne dernier en a surpris plus d’un, occasionnant une plus grande quantité de résidus verts non ramassés au printemps dernier. Cette année, les citoyens seront mieux préparés advenant la même situation avec les précieux conseils de Mme Hutchinson », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

Collectes automnales, sacs en papier et herbicyclage

La Ville rappelle que des collectes spéciales de résidus verts auront lieu cet automne les 25 octobre, 8 et 29 novembre. Il est également recommandé d’utiliser des sacs en papier comme alternative écologique aux sacs de plastique, une pratique qui sera obligatoire à Sainte-Thérèse dès l’automne 2020.

Les citoyens sont aussi invités à adopter dès maintenant les techniques d’herbicyclage et de feuillicyclage, toutes deux excellentes pour diminuer les quantités de résidus verts et pour la santé des pelouses! Les équipes de la Ville utilisent ces techniques qui ont fait leurs preuves sur de nombreux terrains municipaux, et ce, depuis plusieurs années.

L’inscription est obligatoire et les citoyens doivent posséder une Carte citoyen valide pour ce faire. Voici les modes d'inscriptions à la conférence:

- En ligne : https://loisirs.sainte-therese.ca, inscrire dans l’outil de recherche Résidus verts.

- Par téléphone : 450 434-1440, poste 2400

- En personne : À la bibliothèque (150, boul. du Séminaire)

Conseils importants de la Ville aux citoyens

Le premier est davantage un rappel que fait la Ville: les citoyens utilisant les services d’entrepreneurs pour l’entretien de leurs terrains doivent les aviser de l’absence de collectes de résidus verts au printemps et les encourager à utiliser des sacs en papier pour les collectes spéciales ayant lieu à l’automne, en prévision de l’obligation à venir dès l’automne 2020.

Un bon réflexe à prendre est de disposer des résidus verts dans le bac brun au fur et à mesure qu’ils sont ramassés. Les quantités de résidus verts dépassent la capacité de votre bac brun malgré de bonnes habitudes d’herbicyclage et de feuillicyclage? L'important est de les garder dans des sacs en papier et en disposer sur plusieurs collectes.

Pour obtenir davantage de renseignements concernant les résidus verts et les collectes des matières résiduelles, il est possible d'écrire à [email protected] ou téléphoner à la ligne Info-collectes pendant les heures d’ouverture habituelles au 450 434-1440, poste 2500. Une foule d’information est également disponible au www.sainte-therese.ca > Environnement.