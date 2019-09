Blainville : la campagne Centraide Laurentides a été officiellement lancée

La campagne de souscription annuelle de Centraide Laurentides est officiellement lancée. L’objectif pour 2019? Recueillir 2 500 000 $, un souhait formulé par le président de la campagne Martin Perrier (en photo), devant une soixantaine de personnes mobilisées pour l’événement.

« Saviez-vous que 1 personne sur 10 vit dans la pauvreté? » C'est par ces mots que Martin Perrier a introduit la campagne de solidarité, en fin de semaine dernière.

« Que ce soit au niveau de l’insécurité alimentaire, du logement, de l’itinérance, du décrochage scolaire ou de l’exclusion sociale, ces problèmes ne sont pas l’affaire des autres; ils nous concernent tous en tant que membres de nos communautés. La contribution de chacun permet à Centraide Laurentides d'avoir un impact majeur dans notre collectivité. Chaque don, ajouté à un autre, permet de faire la différence, localement. »

À la rencontre des organismes communautaires dans la MRC de Deux-Montagnes

Afin de sensibiliser les donateurs et les entreprises à l’importance de contribuer à la campagne de Centraide Laurentides, une tournée a été organisée dans le centre-ville de Saint-Eustache. Une trentaine de personnes sont parties à la rencontre de quatre organismes : l’Accueil communautaire jeunesse des Basses-Laurentides (ACJBL), le Centre d’entraide Racine-Lavoie, la Petite Maison de Pointe-Calumet, ainsi que l’Écluse des Laurentides. Les participants ont eu l’occasion de visiter les organismes et de rencontrer les intervenants, de découvrir le travail essentiel réalisé par ces derniers et de mieux comprendre l’impact de Centraide Laurentides dans la collectivité.

Une nouvelle signature pour marquer les esprits : #JamaisIndifférents

Cette année, Centraide Laurentides innove avec une nouvelle signature et une nouvelle couleur. Le slogan #JamaisIndifférents associé à la nouvelle couleur, permet de mettre en lumière les enjeux locaux et de nous amener à ouvrir les yeux face à ces derniers. C’est une façon d’amener les enjeux locaux sur la place publique.

Afin d’en apprendre davantage concernant la campagne de Centraide Laurentides, il est possible de visiter les médias sociaux de l’organisme ou consultez le microsite Internet www.jedonne.ca. Pour ceux et celles qui souhaitent faire un don, vous pouvez le faire via le microsite ou par la poste à Centraide Laurentides au 880, boulevard Michèle-Bohec, bureau 107, Blainville (Québec), J7C 5E2. Il est également possible de communiquer par téléphone avec l’équipe de Centraide Laurentides au 450 436-1584.