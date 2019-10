La première édition de la Fête des Récoltes, ce samedi à Mascouche

La première édition de la Fête des récoltes se tiendra ce samedi 5 octobre de 11 h à 15 h à la ferme située au 1412 côte Georges à Mascouche. Au programme: une dizaine d'exposants, un parcours végétal et la promesse d'interagir avec la nature via les produits provenant directement des agriculteurs, transformateurs et artisans de la région. et l'observation des animaux de la ferme.

À l'initiative de cette journée se trouvent Volet Objectif Écoterritoire de la SODAM, Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) des Moulins, Les Jardins de Mascouche et Le verger de Papi Dan qui invitent à célébrer l’abondance et la générosité de la nature. C'est l'opportunité de faire le plein de provisions de produits sains et d'en apprendre plus sur ce qu'il y a dans nos assiettes.

Un parcours végétal et des tours de carriole

Cet événement est l’occasion d’inaugurer le projet du parcours végétal. Une activité destinée à tous dans laquelle prend place une animation ludique et éducative permettant de bouger en nature. Le parcours végétal s’inscrit dans la réalisation d’un projet pilote mettant en collaboration le Carrefour jeunesse-emploi des Moulins, le volet Objectif Éctoterritoire de la SODAM et Éric Boucher, agriculteur de l’entreprise Les jardins de Mascouche.

Cette parcelle de maïs a pour vocation première d’être nourricière et ce dans une perspective d’inclusion. Ce sont des jeunes volontaires en parcours au CJE qui ont entretenu le lopin de terre et conçu l’animation. Le tout s’insère dans un projet de ferme communautaire et collective moulinoise. Une initiative qui vise à mettre la zone agricole en valeur tout en offrant de la nourriture saine et de proximité, abordable et accessible dans une perspective d’inclusion et de sécurité alimentaire.

Les participants ont la possibilité de faire des tours de carriole au coût de 2 $, de voir des animaux de la ferme et si la disponibilité le permet, de faire de l’autoceuillette de fruits.