Le Vignoble Rivière du Chêne dévoile sa programmation savoureuse et riche en activités

À l’occasion de la saison des vendanges, le Vignoble Rivière du Chêne célèbre la vigne et les saveurs locales de saison jusqu’à la fin novembre.



Pour découvrir ses vins du Québec d’indication géographique protégée (IGP), s’adonner à une visite guidée, pique-niquer sous la pergola au pied des vignes ou devenir vendangeur d’un jour, le Vignoble Rivière du Chêne offre un programme automnal éclectique aux visiteurs.

Situé au 807 Chemin de la Rivière Nord à Saint-Eustache, il est établi en 1998 par Daniel Lalande à Saint-Eustache. Il comprend également le nouveau Vignoble La Cantina, Vallée d’Oka et devient un pionnier de la viticulture au Québec, produisant pas moins de 19 vins maintes fois médaillés.

Les plaisirs de la table pendant les vendanges

Tous les dimanches d’octobre et de novembre, les visiteurs pourront s’attabler aux Brunchs et dîners d’automne du Vignoble. Pour une 3e édition, dans un décor animé par la saison des vendanges, les visiteurs pourront découvrir le menu renouvelé qui mettra à l’honneur les saveurs locales et les produits de saison. Pour les adeptes du brunch dominical, des plats de petit-déjeuner à la carte seront maintenant proposés. Le vignoble revient également avec une formule de dîner en table d’hôte incluant différents plats au choix.

Il est possible de réserver au 450.491.3997 (poste 118) ou directement en ligne. Les dates disponibles sont les 6, 13, 20 et 27 octobre et les 3, 10, 17 et 24 novembre aux horaires suivants: 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30.

Participation aux vendanges

Encore une fois cette année, le public a la possibilité de vivre l’expérience des vendanges en devenant vendangeur d’un jour. La réservation est obligatoire pour cette journée gratuite qui comprend un court atelier d’initiation à la vendange manuelle, deux périodes de vendanges, un dîner avec verre de vin ainsi qu’une visite guidée du vignoble et dégustations données par le vigneron Daniel Lalande.

Les dates disponibles sont les 21, 22, 28 et 29 septembre et les 5, 6,12, 13 et 14 octobre, de 7h à 16h. Il est possible de réserver au 450.491.3997 (118) ou directement en ligne.

Des soirées vins et tapas pour prolonger l'été

Le jeudi 26 septembre est le dernier jour de disponible pour découvrir et marier les vins du Vignoble Rivière du Chêne ainsi que ceux du vignoble La Cantina, Vallée d’Oka à des plats en formule tapas et des planches gourmandes à partager. Des arancinis aux champignons sauvages en passant par les tacos de porc braisé, le tartare de saumon, la salade de betteraves et poires grillées et la planche sucrée, le nouveau menu des Soirées vins et tapas du vignoble saura satisfaire tous les appétits.



Voici les tablées disponibles aux horaires suivants : 17h, 17h30, 18h, 18h30, 19h, 19h30 et 20h. Les groupes sont bienvenus après 19h. Il est possible de réserver au 450.491.3997 (118) ou directement en ligne.

Découvrir le monde du vignoble à travers les visites et dégustations

Tous les jours jusqu’au 15 octobre, le vignoble ouvre les portes de son domaine, sa cuverie et son chai pour des visites guidées et des dégustations commentées. Trois forfaits de visites sont disponibles.

Les horaires des visites sont les suivants: entre 11h et 13h30 (tous les forfaits) et 15h (sauf de forfait Expérience). Le coût est compris entre 10$ et 50$ (taxes incluses). Il est obligatoire de réserver au 450.491.3997 (115). Pour plus d'informations sur les forfaits, visiter ce lien.

Contacter le Vignoble au 450-491-3997 | [email protected]èreduchene.ca