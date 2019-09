Plus de 3,7 M$ accordés à l'entreprise Kinova pour l’accompagner dans son virage numérique

Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de 3 773 970 $ à l'entreprise Kinova afin qu'elle puisse automatiser son processus de fabrication, selon les principes de l'industrie 4.0, et former sa main-d'œuvre.

Pour la réalisation de ce projet, évalué à 3 808 100 $, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a octroyé un montant de 1 523 240 $ par l'entremise du programme Essor et Investissement Québec a consenti une somme de 1 523 240 $ à même ses fonds propres. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale attribue également une aide financière de 727 490 $ par le biais du volet Entreprises de la "Mesure de formation de la main‑d'œuvre" et de la mesure "Concertation pour l'emploi".

Kinova conçoit, fabrique et commercialise des solutions robotiques clés en main pour aider les entreprises à automatiser leurs processus et à améliorer la qualité de leurs produits afin de répondre aux exigences croissantes de la société. La mission de l'entreprise, fondée à Boisbriand en 2006, était de venir en aide aux personnes ayant des limitations au haut du corps grâce aux robots d'assistance les plus sécuritaires sur le marché.

Cette technologie a évolué de manière inhérente à des fins médicales et de recherche, et plus récemment en tant que robots professionnels. L'automatisation de la chaîne de production permettra à Kinova d'augmenter, d'ici trois ans, sa capacité de production en passant de 500 à 3 500 robots par année. À ce jour, ce projet a permis la création de 65 emplois.

Le ministre des Finances, ministre responsable de la région de Laval et député de Groulx, M. Eric Girard, en a fait l'annonce récemment au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Ce dernier a affirmé un peu plus tard :