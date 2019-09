Le Pub ludique de Randolph ouvre ses portes à Repentigny cet automne

L’ouverture de la seconde franchise de Randolph, Pub Ludique, ouvrira fin octobre dans une bâtisse de pierre de la rue Notre-Dame.

Randolph, fondée en 2012, se compose désormais de quatre Pubs Ludiques, une boutique, un service d’animation qui se déplace à domicile, ainsi qu’un éditeur et un distributeur de jeux qui vend à plus de 400 boutiques du Québec. Avec des succès d’édition et de distribution tels que L’osti d’jeu et Jokes de Papa, il occupe désormais une place privilégiée dans l’univers ludique québécois.

Le pub offrira à la clientèle plus de 4000 pieds carrés de divertissement sur deux étages, deux terrasses extérieures, ainsi que du stationnement facilement accessible. Avec près de 250 places, sa salle VIP dédiée aux événements corporatifs et aux soirées de financement, ainsi que sa grande collection de jeux disponibles en animation sur place, le Randolph Pub Ludique Repentigny promet une offre de services complète toute l’année.

Les quatre associés du Randolph, Sébastien Nadeau, Benoît Gascon, Joël Gagnon et Normand D’Amour ont accueilli dans l’équipe les trois propriétaires de cette nouvelle franchise : David Magny, Richard Desjardins et Karl Tremblay. Ce dernier souligne :

« Jouer fait partie de nos trois vies depuis toujours; musique, théâtre, jeux vidéo, jeux de rôle et de table, etc. Cela fait douze ans que notre boutique de jeux Le Chevalier fait partie du paysage repentignois: ouvrir un pub Randolph est, pour nous, une continuité logique! Le jeu a toujours été un élément rassembleur dans nos familles, et nous souhaitons provoquer le même genre d’émotions que nous avons vécu à tous ceux qui vont venir s’amuser chez nous. »

Les travaux de rénovation et d’aménagement sont en cours depuis le début de l’été et l’ouverture est prévue au courant de l’automne. Accolés au pub se trouveront les nouveaux locaux de la boutique Le Chevalier, spécialisée dans la distribution de jeux de cartes et de jeux de société.