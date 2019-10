La nouvelle caserne de Bois-des-Filion ouvre ses portes samedi

Le Service de sécurité incendie de Bois-des-Filion/Lorraine ouvre les portes de sa nouvelle caserne incendie, juste à temps pour cette Semaine de la prévention des incendies qui a débuté dimanche et se poursuit jusqu'au 12 octobre.

Organisée par le ministère de la Sécurité publique (MSP), la thématique cette année porte sur « Le premier responsable c'est toi! ». Au programme cette semaine : l'ouverture de la nouvelle caserne lors de la journée portes ouvertes, la grande évacuation et le concours pompiers/pompières d’un jour.

Une Journée portes ouvertes samedi 12 octobre

Le public est invité à venir visiter la nouvelle caserne lors de la journée portes ouvertes, qui aura lieu le samedi 12 octobre de 10 h à 16 h au 111, montée Gagnon à Bois-des-Filion. Les travaux d’une valeur de 4,9 M$ ont été subventionnés à 65 %, dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-municipalités.

Le nouveau bâtiment est maintenant doté de quatre grandes portes de garage vitrées pour les véhicules d’urgence et plusieurs espaces à bureaux et salles de réunion. Au programme ce samedi : visite de la nouvelle caserne et des véhicules, démonstration de désincarcération, atelier d’extincteurs, entre autres activités.

Une grande évacuation ce soir à 19h

Partout au Québec, ce soir à 19h, les citoyens s’exerceront à sortir de leur résidence pour tester leur plan d’évacuation. Pour l’occasion, les citoyens de Bois-des-Filion et Lorraine sont invités à faire sonner leur avertisseur de fumée, à évacuer le plus rapidement possible selon leur procédure établie, à se rendre à un point de rassemblement, puis à discuter du déroulement de cet exercice en famille.

Un concours à destination des élèves de 5e année

Le concours Pompier/pompière d’un jour, qui s’adresse aux élèves de 5e année de Bois-des-Filion et de Lorraine, est également de retour. Les pompiers ont fait une tournée des écoles du territoire (Le Carrefour, du Ruisselet, LeTournesol, Le Rucher et Félix-Leclerc) en invitant les écoliers à réaliser le plan d’évacuation de leur maison.

Un nom parmi les participants de chaque école primaire sera tiré et ces gagnants vivront une journée inoubliable en tant que jeune pompier/pompière. Ils auront notamment la possibilité de visiter la caserne, de dîner avec les pompiers et de signer le livre d’or de leur municipalité.

Pour en connaître davantage sur les conseils de sécurité reliés à la prévention des incendies, consultez le Guide de sécurité incendie ou la version adaptée pour les enfants. Bonne semaine de prévention