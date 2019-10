Les gagnants du concours photo dévoilés à Rosemère

La Ville de Rosemère a récemment dévoilé les noms des gagnants du concours photo « Visite des jardins secrets 20e édition », lequel s’est échelonné du 13 juillet au 2 août 2019.

Ce concours s’adressait aux photographes amateurs qui étaient de passage à la Visite des jardins secrets, tenue les 13 et 14 juillet derniers. Les participants étaient invités à prendre les plus beaux clichés des jardins privés ayant pris part à cet événement et les faire parvenir à la Ville.

Les gagnants sont Martin Dozois, Ginette Dufresne, Martine Gingras, Ghislaine Giroux, Martin Joyal, Istvan Molnar-Szakacs, Kathy Nolan, Vanessa Pilon et Eleen Webb. Les gagnants ont reçu une carte-cadeau d’une valeur de 50 $ échangeable à la Place Rosemère et verront leurs photos reproduites dans le calendrier municipal 2020 de la Ville de Rosemère.

« Je tiens à féliciter les gagnants pour les magnifiques clichés qu’ils nous ont partagés dans le cadre de ce concours. Vous avez su capter l’élégance et l’unicité des aménagements horticoles que nous trouvons à Rosemère. Nous pouvons également y percevoir la fierté des propriétaires Rosemèrois à partager leur passion et à faire découvrir aux citoyens d’ici et d’ailleurs les petits bijoux qui se cachent dans leurs jardins », a remercié le maire Eric Westram.

Les photos soumises devaient répondre à plusieurs critères afin d’être retenues, par exemple le caractère exclusif et original, la qualité de l’image et le respect de la thématique des jardins secrets 20e édition.