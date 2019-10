La jeune Rosemèroise Audrey-Maude Bouffard honorée pour avoir sauvé la vie un homme

Un hommage a été rendu la semaine dernière à la citoyenne Audrey-Maude Bouffard qui a sauvé la vie d’un homme le 21 juillet dernier, lors de vacances familiales en Ontario.

Cette soirée-hommage s’est déroulée à la verrière de la bibliothèque municipale de Rosemère, en présence de sa famille et de ses proches.

Le 21 juillet dernier, la Rosemèroise de 17 ans s’apprêtait à quitter la plage de Sandbanks, en Ontario, en compagnie de membres de sa famille, lorsqu’ils ont été alertés par des cris de détresse provenant du lac. Sans hésitation, Audrey-Maude Bouffard s’est élancée vers la plage et, aidée de plusieurs personnes, a extirpé l’homme de l’eau avant de débuter les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire. Au bout d’environ trois minutes, l’homme a recommencé à respirer.

Une trace dans l'histoire de la communauté de Rosemère

Le maire de Rosemère, Eric Westram, a témoigné toute son admiration à la jeune femme, face à ce geste héroïque : « Audrey-Maude a sauvé la vie d’un homme. Elle a fait preuve d’une conduite et d’un courage exemplaires dans cette situation qui aurait pu s’avérer fatale. Nous sommes choyés d’avoir une citoyenne comme elle à Rosemère, qui représente pour tous les Rosemèrois un modèle de courage et de persévérance, et nous tenons à la féliciter pour cet acte de bravoure qui mérite d’être souligné ».

Lors de la soirée-hommage, de touchant témoignages ont été rendus à la jeune femme, et une plaque honorifique lui a été remise. De plus, la jeune citoyenne s’est vu remettre la médaille de l’Assemblée nationale par le député de Groulx Éric Girard, en guise de reconnaissance. Elle a également été invitée à signer le Livre d’or de la Ville de Rosemère, afin de souligner cet exploit et d’y laisser sa trace dans l’histoire de la communauté de Rosemère.