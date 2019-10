La nouvelle caserne de Bois-des-Filion a été inaugurée

La Ville de Bois-des-Filion a inauguré sa nouvelle caserne incendie il y a une semaine en présence du maire, Gilles Blanchette et du député de Blainville, Mario Laframboise.

Plusieurs invités ont assisté à la cérémonie : élus de la région, hauts-fonctionnaires et ensemble des effectifs du service de sécurité incendie de la Ville.

Une caserne moderne et écoresponsable

La nouvelle caserne constitue un équipement ultramoderne répondant aux normes et exigences les plus récentes en matière de sécurité incendie. Le bâtiment affiche une architecture particulière qui s’inscrit dans les thèmes retenus pour les différents édifices municipaux construits au cours des 20 dernières années à Bois-des-Filion. Il est considéré comme écoénergétique (système de géothermie, domotique, éclairage DEL) et est doté, en plus du garage et de ses quatre portes, d’une salle de formation, d’une tour de séchage, de dortoirs, de bureaux, de vestiaires, d’une cuisine et d’espaces sanitaires.

Mais surtout, la nouvelle caserne est maintenant située dans un endroit beaucoup plus stratégique et qui permet d’augmenter la rapidité des sorties lors des appels d’urgence. Réalisé au coût de 4 859 100 $, le projet a bénéficié d’un soutien financier de 3 158 415 $ du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités, administré par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

La structure déjà opérationnelle

« Nous sommes heureux de doter notre communauté d’un équipement qui assure une amélioration notable de l’efficacité du service, une hausse du niveau de sécurité pour nos citoyennes et citoyens, et un lieu de travail moderne, agréable et très adéquat pour nos pompiers et pompières. Il y a longtemps qu’on attendait ce projet et nous y sommes enfin aujourd’hui », a souligné le maire.

La nouvelle caserne incendie est déjà en opération et permet à la Ville de continuer à jouer efficacement son rôle en matière de prévention et de protection des personnes et des biens, tant à Bois-des-Filion et à Lorraine que dans les autres villes environnantes où des ententes d'assistance mutuelle existent.