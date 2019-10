La vaccination contre la grippe, dès le 1er novembre sur rendez-vous

La campagne de vaccination contre la grippe débutera le 1er novembre 2019 dans la région des Laurentides.

Pour la saison 2019-2020 et à la lumière des recommandations des experts de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le programme de vaccination se concentre sur les clientèles les plus à risque de développer les complications de la grippe.

La vaccination est recommandée et offerte gratuitement aux personnes qui ont plus de risque de présenter des complications :

• les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques (le diabète, un système

immunitaire affaibli, une maladie du cœur ou des reins);

• les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

• les adultes ayant certaines maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

• les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de contamination, la vaccination est aussi offerte gratuitement :

• aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès ainsi qu'à leurs aidants naturels;

• aux travailleurs de la santé.

La vaccination est également gratuite pour les personnes suivantes, qui en feraient la demande :

• les enfants de 6 à 23 mois en bonne santé;

• les personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne santé.

Le vaccin contre le pneumocoque est aussi disponible pour les personnes de 65 ans et plus qui ne l'ont jamais reçu et pour les personnes souffrant de maladies chroniques.

Prise de rendez-vous obligatoire pour certains territoires

Pour les secteurs Lac-des-Deux-Montagnes, Pays-d‘en-Haut, des Sommets, Saint-Jérôme et Thérèse-De Blainville, vous devez prendre votre rendez-vous en ligne ou par téléphone au 1 888 664-2555.

Pour trouver une clinique de vaccination contre la grippe, visitez le site Internet du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides.