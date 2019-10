La Commission scolaire rappelle le second versement de la taxe scolaire

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) tient à rappeler aux contribuables que la date limite pour le paiement du deuxième versement du compte de taxe scolaire est le jeudi 7 novembre prochain.

Pour rappel:

- La CSSMI envoie un compte de taxe scolaire en juillet de chaque année.

- Pour toute facture de 300 $ et plus, il est possible de payer en deux versements.

- Pour acquitter ce deuxième versement dû le 7 novembre, deux modes de paiement

sont possibles :

1. Par le biais des services offerts par votre institution financière (service Internet,

guichet et comptoir)

2. Par l’envoi d’un chèque à l’adresse : CSSMI, Case postale 480, Succ. Dépôt Rive-

Nord, Boisbriand (Québec) J7E 4J8. Il est important de joindre à votre envoi le coupon détachable du 2e versement. Ce coupon détachable se trouve à même le

compte de taxe reçu au mois de juillet 2019.

- Aucun paiement n'est accepté au centre administratif de la Commission scolaire.

- La CSSMI n’achemine aucun avis de rappel pour le paiement du deuxième versement du compte de taxe scolaire.

Pour de plus amples renseignements, consulter le site de la commission scolaire ou le service des ressources financières : 450 974-9477.