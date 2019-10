L'implication des bénévoles célébrée sur le thème "Il était une fois"

Récemment s'est tenu la traditionnelle fête des bénévoles qui vise à souligner l’engagement et l’implication de nombreux bénévoles rosemèrois.

Plus de 320 personnes ont participé à cette soirée annuelle qui s’est déroulée à l’Externat Sacré-Cœur sous la thématique « Il était une fois ». Pour l’occasion, les invités ont revêtu leurs plus beaux costumes à l’effigie de plusieurs personnages de contes! L’originalité était au rendez-vous!

« Si Rosemère est une ville aussi attrayante et chaleureuse avec une vie communautaire si vivante, c’est grâce à l’implication et au dévouement de gens exceptionnels, nos bénévoles. Que ce soit dans le domaine des sports, de la culture, de l’artisanat ou dans le milieu communautaire, ces personnes rendent possible le rêve de plusieurs jeunes et moins jeunes. Leur engagement mérite amplement d’être souligné! », a mentionné le maire de Rosemère, Eric Westram.

La Ville, qui compte plus de 500 bénévoles œuvrant auprès d’environ 45 organismes, a profité de cette occasion pour remettre un chèque symbolique d’un montant de 500 000 $. Cette somme représente l’implication de la Ville auprès de ses organismes communautaires.