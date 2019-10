Le CISSS des Laurentides, récipiendaire d’un prix Distinction du Groupe entreprises en santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a récemment reçu le Prix Distinction du Groupe entreprises en santé dans la catégorie "Pratiques de gestion et mieux-être psychologique" lors d’une cérémonie tenue à Montréal.

Encadrée par le Bureau de normalisation du Québec, la norme Entreprise en santé est une démarche qui porte sur la prévention et la promotion des pratiques organisationnelles favorables à la santé et au mieux-être en milieu de travail.

Une reconnaissance des efforts accomplis

Depuis 2016, le CISSS des Laurentides met en place de nombreuses actions dans les quatre sphères d’activités reconnues pour avoir un impact significatif sur la mobilisation, la santé et le mieux-être du personnel : habitudes de vie, pratiques de gestion liées à la santé physique et psychologique, conciliation travail-vie personnelle et familiale ainsi qu’environnement de travail.

Ce Prix Distinction vient reconnaître les efforts mis de l’avant par le CISSS quant aux interventions

touchant les pratiques de gestion favorables à une culture organisationnelle soutenant la santé et le mieux-être. Pour la présidente-directrice générale, Rosemonde Landry, il s’agit d’une reconnaissance qui met en lumière l’engagement de la direction et la participation de l’ensemble des membres de l’organisation vers la certification Entreprise en santé:

« Nous sommes convaincus du bien-fondé de cette démarche et nous croyons fermement que la mise en place d’actions concrètes pour favoriser la santé et le mieux-être de notre personnel est un atout pour le CISSS des Laurentides ».

L’obtention de ce prix donne un nouvel élan à la préparation de l’audit de certification qui aura lieu en février 2020.