Les sourires du biscuit de Tim Hortons ont récolté 14 669 $

Les 14 669 $ provenant de la vente de chaque Biscuit Sourire dans les Tim Hortons de Rosemère, Sainte-Thérèse et Boisbriand appuieront l’Académie des arts Trouve ta voie.

L’Académie des arts Trouve ta voie fait partie des 550 organismes caritatifs canadiens appuyés par cette campagne annuelle, qui s'est déroulée du 16 au 22 septembre. Les propriétaires des restaurants de Rosemère, Sainte-Thérèse et Boisbriand verseront en don la totalité du dollar provenant de la vente de chaque Biscuit Sourire afin d’appuyer l’Académie des arts Trouve ta voie.

Des dons reversés aux personnes atteintes de troubles

Cet organisme à but non lucratif situé à Rosemère offre gratuitement des ateliers artistiques à des personnes entre 5 et 100 ans ayant une déficience intellectuelle, physique, un trouble du spectre de l’autisme, un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité ou des problèmes auditifs.

« Notre jeune organisme est en constante expansion et la campagne du Biscuit Sourire est une chance en or de permettre à encore plus de personnes « différentes » de prendre part à nos activités. Elle reflète tout le bonheur et les sourires des participants de Trouve ta voie dont nous sommes témoins chaque semaine. Nous sommes reconnaissants d’y prendre part cette année et remercions Tim Hortons pour cette importante initiative », a souligné Joëlle Doré-Hébert, directrice générale et fondatrice de l’Académie des arts Trouve ta voie.

Un appui aux organismes et programmes locaux

« Nous sommes très heureux de participer à la campagne du Biscuit Sourire à nouveau cette année. L’Académie des arts Trouve ta voie est un organisme qui nous tient particulièrement à cœur, car notre fils Gabriel le fréquente depuis sa création en 2013 et ça a changé sa vie. Nous sommes donc témoins de l’impact important qu’il a pour ses membres et pour la communauté des Basses-Laurentides. Nos membres d’équipes sont donc très fiers de servir chaque Biscuit Sourire aux invités qui visitent nos restaurants durant la semaine, car ils savent à quel point cette cause est importante à nos yeux » ont expliqué Lucie Lemaître-Auger et Walid Alem, propriétaires du restaurant Tim Hortons de Sainte-Thérèse.

« La véritable magie de la campagne du Biscuit Sourire est l’impact qu’elle a localement, et nous sommes très heureux d’être en mesure d’appuyer les organismes caritatifs, hôpitaux et programmes communautaires locaux à nouveau cette année », a souligné Mike Hancock, chef de l’exploitation chez Tim Hortons.