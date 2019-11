Sept villes donnent des patins en bon état

Dans le cadre du projet "Patines-tu?", la Ville de Sainte-Thérèse invite les citoyens à donner les patins à glace dont ils ne se servent plus, mais qui sont encore en bon état, afin d’en faire profiter d’autres patineurs. Le concept est issu de l’initiative du Consortium Jeunesse de la MRC de Thérèse-De Blainville, à laquelle participent les sept villes partenaires : Blainville, Boisbriand, Bois-des-Filion, Lorraine, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines et Sainte-Thérèse.

Pour accommoder les citoyens des sept villes souhaitant faire don de leurs patins, plusieurs points de chute sont offerts :

• Sainte-Thérèse : Maison du citoyen (37, rue Turgeon)

• Blainville : Aréna (1009, rue de la Mairie) et Centre récréoaquatique (190, rue

Marie-Chapleau)

• Boisbriand : Aréna (999, boul. de la Grande-Allée)

• Bois-des-Filion : Service des loisirs (479, boul. Adolphe-Chapleau) et Centre des

loisirs (80, 33e Avenue)

• Lorraine : Hôtel de ville (33, boul. de Gaulle) et aréna (60, boul. de Gaulle)

• Rosemère : Service des loisirs (325, ch. de la Grande-Côte) et Centre

communautaire Memorial (202, ch. de la Grande-Côte)

• Sainte-Anne-des-Plaines : Centre sportif (130, rue des Saisons) et Services des

loisirs (141, boul. Sainte-Anne)

Les patins amassés sont distribués auprès des organismes et des citoyens de la MRC de Thérèse-De Blainville. Toutes les personnes intéressées peuvent se présenter à Sainte-Thérèse, aux chalets des parcs Richelieu et Ducharme, dès l’ouverture des patinoires, afin de mettre la main sur une paire de patins usagés gratuitement. Visiter le site internet pour rester à l’affût des heures d’ouverture des patinoires extérieures cet hiver.

• Parc Ducharme : angle du boul. Ducharme et de la rue Saint-Louis, à Sainte-Thérèse

• Parc Richelieu : angle des rues Deschambault et Paré, à Sainte-Thérèse

Les patins usagés pourraient avoir besoin d’un bon aiguisage et d’une nouvelle paire de lacets avant de pouvoir être chaussés sur la glace. Renseignements : 450 434-1440, poste 2540