Un chèque de 7 500 $ remis à l'école des Érables pour l'achat de matériel de sport

Les membres de l'équipe de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles ayant participé à l’édition 2019 du 1000 km du Grand Défi Pierre ont procédé à la remise d'un chèque de 7 500 $ à l'école des Érables, à Deux-Montagnes.

Cette école est un établissement régional spécialisé pour jeunes de 5 à 21 ans vivant avec un trouble du spectre de l’autisme et une déficience intellectuelle moyenne-sévère à profonde. L'équipe a relevé le défi de parcourir 1000 km à vélo en 60 heures, en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal. Chaque équipe cycliste était invitée à s'associer à une école de leur choix afin de les inciter à bouger davantage.

L’école parrainée pourra ainsi soutenir différents projets et ainsi, favoriser chez les élèves le développement de saines habitudes de vie. En plus du chèque remis à l’école des Érables, 4 cartes-cadeaux de 300 $ ont été offertes aux écoles des Semailles, des Jardins-des-Patriotes, de l’Amitié et de la Seigneurie pour l’achat de vélo.

Une activité de skateboard développée à l'école

En participant au projet, les membres de l'équipe ont aussi remis une somme de 11 000$ à l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie qui soutient plusieurs projets en lien avec les saines habitudes de vie en plus de poursuivre ses recherches sur les maladies héréditaires orphelines.

" Nous souhaitons que le plus grand nombre d'élèves possibles puissent bénéficier de cette somme. Nous avons ainsi choisi de faire vivre à l'école une activité de skateboard adaptée aux élèves et faire l'achat d'un vélo trois roues pour l'extérieur ainsi que d'un fauteuil de déplacement pour les élèves à mobilité réduite ", a expliqué Kateri St-André, directrice de l’école des Érables.