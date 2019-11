Un 1er prix décerné à Terrebonne pour la présentation visuelle des véhicules de police

La revue de police canadienne Blue Line a récompensé la nouvelle identité visuelle des véhicules de patrouille, dans la catégorie des "mieux habillés 2020" du service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion. La voiture, dévoilée en juin 2017, a reçu le 1er prix.

La revue cite ainsi: « La remise annuelle du prix "Best Dressed Police Vehicle" de la revue Blue Line donne une vitrine sans égale aux habillages innovateurs, durables et efficaces des véhicules de police ainsi qu’à l’ensemble des produits et des installations qui les équipent et permet de partager ceux-ci avec la communauté policière du Canada. »

"Un symbole de sécurité"

« C’est avec fierté que l’ensemble de nos employés acceptent cet honneur. Merci à Jessy Brisson, notre chef d’équipe du service de répartition, pour son travail dans ce dossier. Nos véhicules sont le visage de nos services et sont un symbole de sécurité publique reconnu par l’ensemble des citoyens du territoire que nous desservons », a commenté Marc Brisson, directeur du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion.

Le virage graphique débuté en 2017 est maintenant complété. La flotte de 38 véhicules patrouille est habillée avec cette nouvelle identification. Cette image permet d’accroître la visibilité des patrouilleurs sur le terrain tout en contribuant à apporter un sentiment de sécurité aux citoyens.

« Maintenant habillés des couleurs noir, blanc et jaune, les véhicules de patrouille sont rapidement reconnaissables sur le territoire. Également, le design graphique permet de rappeler aux citoyens que nos policiers sont à leur service depuis 1882 », a ajouté Dany St-Pierre, président de la Commission de la sécurité publique.

L’identité visuelle revisitée se voulait plus contemporaine, plus dynamique et plus jeune afin de mieux représenter l’image du service de police qu’elle représente. Les gagnants seront célébrés à l’Expo Blue Line présentée le 21 avril 2020, à Mississauga, en Ontario. Le véhicule 242 sera sur la page couverture de la revue Blue Line de février 2020.