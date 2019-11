Des idées-cadeaux au Salon des métiers d’art de Blainville

La quatorzième édition du traditionnel Salon des métiers d’art de Blainville se tiendra les 22, 23 et 24 novembre à l’hôtel de ville.

Encore une fois cette année, 50 artisans seront réunis dans trois salles pour présenter leurs créations. Plusieurs objets et produits originaux, comme des peluches, des bijoux, de la vaisselle, du textile, des savons, des produits gourmands et de la peinture décorative seront à l’honneur. À l’approche du temps des Fêtes, il s’agit d’une occasion idéale pour dénicher des cadeaux uniques.

Fabrication d'un calendrier de l'Avent et autres activités des Fêtes sur place

Les citoyens sont invités à participer à des activités de créations spéciales, comme par exemple, la

fabrication d’un calendrier de l’Avent ou la confection d’un toutou. Tous les détails pour les activités

et les inscriptions sont disponibles en ligne.

Par ailleurs, deux spectacles seront offerts gratuitement : Quatrissimo, un quatuor a capella offrant

aux visiteurs les plus beaux cantiques de Noël le 23 novembre à 11 h et à 14 h, et le trio vocal Les

mères Noël, présenté le 24 novembre à 11 h 15 et à 13 h.

Horaires du salon

Vendredi 22 novembre, de 15 h à 21 h et les samedi et dimanche 23 et 24 novembre, de 10 h à 16 h. En raison du défilé du père Noël, qui aura lieu le 24 novembre dès 9 h 45, il est recommandé d’emprunter le boulevard de la Seigneurie, puis la rue de la Mairie pour se rendre à l’hôtel de ville.

L'entrée est libre pour tous les visiteurs. L'hôtel de ville se situe au 1000, chemin du Plan-Bouchard.