L’école secondaire des Studios, première de la région à adopter une politique anti-tabac

Première à le faire dans les Laurentides, l’école secondaire des Studios à Saint-Jérôme vient de mettre en place la Politique pour une génération sans fumée dans le but d’éradiquer complètement le tabagisme de son établissement de 250 élèves.

Échelonné sur plusieurs années, son plan d’action vise à réduire et à montrer aux élèves qu'un soutien constant leur est offert pour réduire ou cesser le tabagisme dans le courant 2019-2020.

Un profil tabagique précis

Établi via un sondage au début du processus de création et d’implantation de cette politique, le profil tabagique de l'établissement scolaire des Laurentides a révélé une prévalence de 45% de fumeurs chez ses élèves, un taux largement supérieur à la moyenne québécoise de 12 %.

Soigneusement dressé par les responsables de l’école des Studios, ce profil leur a révélé un certain nombre de faits jusqu’alors inconnus, notamment que la consommation de produits du tabac était en croissance constante chez les élèves entre les secondaires 1 et 5 : 11 % en première secondaire, 16 % en deuxième, 33% en troisième, 34 % en quatrième et 6 % en cinquième.

Le lancement du projet est prévu lors de la Semaine pour un Québec sans tabac en janvier prochain.