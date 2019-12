L’exposition spéciale Mission Noël : le Cosmodôme atterrit à Blainville

C’est la troisième année que la Ville de Blainville présente, en collaboration avec le Cosmodôme, l’exposition "Mission Noël".

Lors de cette exposition, les visiteurs pourront suivre les traces du père Noël tout en se familiarisant aux notions d’astronomie, d’histoire et de géographie. Ils pourront aussi profiter des coins de lecture et de théâtre, de jeux et de dessins en plus de prendre des photos souvenirs, vêtus d’un costume d’astronaute.

Une nouveauté au centre d’exposition : la réalité virtuelle

Un court film de 4 minutes est offert aux visiteurs afin de sensibiliser les jeunes à l’éventail de carrières qui s’offrent à eux dans l’aérospatial. L’activité est gratuite et disponible tout au long de l’exposition selon l’achalandage.

De retour cette année : le planétarium gonflable!

Plusieurs animations gratuites sont à l’horaire pendant toute la durée de l’exposition afin de permettre aux visiteurs d’explorer et de vivre l’expérience du planétarium gonflable. Plongés dans la noirceur totale, en plein jour, les participants pourront observer le ciel de nuit et ainsi apprendre à identifier les différentes constellations et les divers objets célestes. Inscription requise sur le site de la Ville de Blainville.

« L’exposition Mission Noël est une occasion pour profiter du congé des Fêtes en famille et ainsi observer le ciel étoilé, en plus d’apprendre aux visiteurs à identifier les constellations avec le planétarium gonflable » a expliqué Marie-Michèle Limoges, directrice du contenu scientifique et formation du Cosmodôme.

La boite aux lettres spatiale magique

Les enfants sont invités à faire un dessin ou à écrire un message au père Noël sur une carte postale spécialement créée pour l’exposition. Disponible pour téléchargement sur blainville.ca ou en format papier au centre d’exposition, les enfants pourront la déposer dans la boite aux lettres spatiale magique lors de leur visite et courront la chance de remporte un prix !

Les horaires de l’exposition (entrée libre) sont les suivants: Du mercredi au vendredi, de 13 h à 17 h et samedi et dimanche, de 10 h à 16 h. Des horaires spéciaux pour les fêtes ont été mis en place: le Cosmodôme sera ouvert le 23 décembre et du 27 au 30 décembre ainsi que du 3 au 5 janvier, de 10 h à 16 h. Le centre d’exposition sera fermé les 24, 25, 26, 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

Les animations du planétarium gonflables seront accessibles les 7, 8, 14 et 15 décembre ainsi que tous les jours de l’exposition à compter du 21 décembre, à 10 h 30, 13 h et 14 h 30.