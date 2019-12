Des consultations publiques sont prévues en février sur la vision urbanistique de Rosemère

Les 19 et 22 février prochains, les citoyens seront invités à prendre part à une nouvelle phase de consultations publiques portant sur la vision urbanistique de Rosemère. Cette démarche de participation citoyenne permet, depuis son amorce en 2018, de consulter l’ensemble des parties prenantes de la Ville : citoyens, organismes communautaires, gens d’affaires et propriétaires fonciers.

Pour le maire de Rosemère Eric Westram, cette pratique est une manière de trouver le point d’équilibre entre les besoins et les attentes de l’ensemble des Rosemèrois.

Une deuxième vague de consultations s’est donc tenue à l’hiver 2019, validant les orientations et objectifs de cette vision urbanistique. C’est dans cette perspective qu’en février prochain, un concept d’aménagement sera présenté à la communauté rosemèroise.

Deux consultations prévues

Ainsi, les Rosemèrois seront invités à participer à deux activités de consultation qui auront pour objectif de présenter la vision urbanistique, développée conjointement par la Ville et ses parties prenantes, en termes de concept d’aménagement des pôles du cœur villageois (secteur du chemin de la Grande-Côte) et régional (Place Rosemère, golf et boulevard Labelle).

Ces consultations permettront à la Ville de s’assurer que la vision urbanistique respecte les attentes de la communauté recueillies. Les consultations de février consistent en l’étape ultime de cette démarche avant l’élaboration du plan d’urbanisme de Rosemère. C’est donc en grand nombre que la Ville attend tous les Rosemèrois lors de ces consultations.

Ateliers et kiosques d'informations

La première activité de consultation se déroulera le mercredi 19 février 2020, de 18 h 30 à 21 h 30, à l’Externat Sacré-Cœur, sous forme d’ateliers en tables rondes portant sur les deux pôles (le cœur villageois et le pôle régional). L’inscription est obligatoire pour participer à cette activité.

La deuxième activité de consultation se déroulera le samedi 22 février 2020, de 9 h à 12 h, également à l’Externat, sous la formule de kiosques d’informations. Différents thèmes seront abordés à chacun des kiosques, tels que la mobilité, la densité et le développement urbain, le patrimoine naturel et culturel et l’économie.

Aucune inscription n’est requise pour participer à cette activité, les citoyens peuvent s’y présenter à leur convenance durant cette plage-horaire. Afin de permettre aux citoyens de bien se préparer à ces consultations, un cahier du participant sera distribué à l’ensemble de la population quelques semaines avant les consultations publiques.