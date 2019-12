Moisson Laurentides: un dîner solidaire pour 80 personnes dans le besoin

L’École Hôtelière des Laurentides (ÉHDL) et Moisson Laurentides ont uni leurs forces pour concrétiser la magie des fêtes en offrant gracieusement un dîner de Noël à quelque 80 personnes dans le besoin ce 18 décembre.

« Nous sommes fiers de la participation de nos élèves à cet événement, qui ont tout de suite embarqué dans le projet. Ce sont donc les élèves du groupe de Cuisine, de Pâtisserie et de Service qui ont mis la main à la pâte et ont fait de ce repas un dîner dont les gens se souviendront longtemps », mentionne avec enthousiasme Faby Brière, directeur de l’ÉHDL.

« Moisson Laurentides est fière de collaborer à cet événement en offrant gracieusement de la nourriture pour la confection du diner. À ce temps de l’année, les personnes dans le besoin doivent sentir que la population des Laurentides est derrière eux pour leur offrir un peu de réconfort », souligne Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides.

Une importante collaboration est à souligner de la part du Service alimentaire Gordon, JG Fruits et Légumes, Produits alimentaires Berthelet, La Conserverie, le Pub Ye Olde Orchard, le Spa Polar Bear et Le Breadshop Micro-Boulangerie, car ils ont fait de précieux dons de prix de présence et de denrées.