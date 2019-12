Lancement de l’appel d’offres pour les projets de réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet

L’appel d’offres pour réaliser l’étude d’opportunité des projets de réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet, de la chaussée de l’autoroute 15 et d’ajout de voies réservées est publié aujourd’hui. Il s’agit d’une étape clé pour ces projets majeurs du ministère des Transports.

Le projet de réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet vise à assurer la pérennité de la structure. Quant au projet d’ajout de voies réservées sur l’autoroute 15, il a pour objectif la mise en place d’une infrastructure améliorée pour le transport collectif à Laval et dans les Laurentides, ainsi que la réfection de la chaussée de l’autoroute 15 de la portion lavalloise, entre les ponts Médéric-Martin et Gédéon-Ouimet.

Puisque ces deux projets se trouvent dans le même axe et qu’ils sont complémentaires, ils feront l’objet d’une seule étude d’opportunité. Le prestataire de services retenu aura comme mandat d’identifier les besoins et de recommander des solutions permettant d’améliorer les conditions de déplacement des personnes et des marchandises dans cet axe. L’étude d’opportunité se déroulera sur une période de 24 mois.

Les projets de réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet, de la chaussée de l’autoroute 15 et d’ajout de voies réservées sont inscrits au Plan québécois des infrastructures 2019-2029 dans la catégorie des projets « à l’étude ».

Le Pont Gédéon-Ouimet en quelques chiffres :