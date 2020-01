N'oubliez pas vos sacs quand vous irez chez IGA

Depuis le 3 septembre 2019, le détaillant alimentaire Sobeys avait décidé de partir un projet-pilote dans les 37 succursales IGA de l’Île de Montréal qui consistait à retirer tous les sacs de plastique non réutilisables. En ce début 2020, cette consigne est mise en application partout au Québec.

Il sera toujours possible aux consommateurs de demander des sacs en papier, d’acheter des sacs réutilisables, dont des filets pour les fruits et légumes. Afin d’encourager leur clientèle à ne pas oublier leurs sacs, le groupe québécois Bleu Jeans Bleu a composé une chanson spécialement pour le détaillant alimentaire.

De plus, depuis le 16 septembre 2019, les contenants de plastique, de verre et les sacs en tissus sont acceptés partout dans les IGA de la province pour les produits en vrac, les fruits et légumes et pour les comptoirs libre-service et avec service.

Plusieurs entreprises font un virage vert tout particulièrement sur la réduction de consommation de plastique. Entre autres, depuis quelques années, les clients doivent payer dans plusieurs commerces leur sac de plastique. Que pensez-vous de cette nouvelle mesure pour 2020 ?