La Fête des neiges de retour au parc régional du bois de Belle-Rivière ce week-end

Le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière invite le public à la huitième édition de la Fête des neiges qui aura lieu les 1er et 2 février prochains dans une atmosphère champêtre. Plus de 20 activités pour grands et petits regroupés en un même lieu font de la fête des neiges du Parc du bois de Belle-rivière à Mirabel, un événement qui se distingue.

Parmi les nombreuses activités en voici quelques-unes : ateliers sur l’astronomie, soccer bulle, « Fatbike », animation canine, piscine à balles géantes, glissade sur tube, atelier de création d’igloo et de quinzie, sentier de marche, ski de fonds, raquette, patinage sur le sentier glacé et la patinoire, casse-croûte, dégustations de produits d’érable, feux de joie, zone de jeux, maquillage et animation.

Patins en musique et en couleurs

L’activité patins en musique et en couleurs sur la patinoire du parc de glace, le samedi soir, de 17 h à 21 h, permettra de profiter des plaisirs de patiner au rythme de la musique dans le sentier illuminé! Avec la grande diversité d'activités qu'on peut y pratiquer, le bois de Belle-Rivière représente assurément une destination hivernale incontournable dans la région des Laurentides. La Fête des neiges est devenue un incontournable à Mirabel, offrant à la population des activités santé en plein air.

Cet événement en pleine nature est offert à tous les membres de la famille afin d'inciter petits et grands à prendre goût à pratiquer des activités lors de la belle saison hivernale. La Fête des neiges se déroulera le samedi 1er février, de 10 h à 21 h, et le dimanche 2 février, de 10 h à 16 h 30.

Le parc est situé au 9009 route Arthur-Sauvé à Mirabel et est ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h. Exceptionnellement, pour les soirées illuminées au parc de glace, le parc fermera à 21h. Pour obtenir des renseignements, composez le (450) 258-4924. Pour connaître les conditions du parc pour vos activités, consulter le site internet dans la section États de services.