CISSS des Laurentides : renouvellement du mandat d'Éric Goyer à titre de directeur de santé publique

La ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann a récemment procédé au renouvellement du mandat d'Éric Goyer, à titre de directeur de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides. Ce renouvellement est effectif dès maintenant, pour une durée de quatre ans.

Détenteur d’un doctorat en médecine et d’une spécialité en santé publique et médecine préventive, le Dr Goyer est actif au sein de la Direction de santé publique des Laurentides depuis 20 ans, notamment en tant que médecin-conseil et coordonnateur des activités de protection de la santé publique.

Il occupe le poste de directeur de santé publique des Laurentides depuis 2011. Celui-ci poursuivra donc son travail avec son équipe qui consiste à voir au maintien et à l’amélioration de la santé de l’ensemble de la population des Laurentides. Dans ce cadre, il continuera de surveiller et d’évaluer l’état de santé de la population, tout en tenant des interventions de promotion, de prévention et de

protection.