Festival Feu et Glace: gratuité des autobus Exo sur le secteur de L'Assomption

Exo s’associe à la 19e édition du Festival Feu et Glace de Repentigny en offrant aux festivaliers le transport gratuit sur son réseau d’autobus du secteur L’Assomption les 7, 8, 9, 15 et 16 février prochains.

Afin de profiter de cette gratuité, les festivaliers devront présenter au chauffeur un coupon disponible en ligne. Le Festival Feu et Glace, tenu au Parc de l’Île-Lebel, propose deux week-ends complets d'activités et de spectacles qui charmeront toute la famille.

« Exo est heureux de soutenir le Festival Feu et Glace. Pour nous, c’est une occasion de plus de contribuer à la vitalité des milieux de vie et de réaffirmer notre rôle de partenaire des communautés que nous desservons. Notre participation à cet événement festif constitue un incontournable pour nous », a déclaré Anouk Racette, directrice, Exploitation autobus pour la couronne nord.