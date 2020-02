Un montant record à la soirée-bénéfice pour Leucan Laurentides-Lanaudière

L’équipe de Leucan Laurentides-Lanaudière et celle des partenaires présentateurs, Hamel BMW de Blainville, Le Groupe Solist Technologies et Garde Robes Gagnon, se remettent du réel succès de la deuxième édition de la Dégustation Vegas de Blainville, qui a eu lieu dernièrement. Avec près de 325 convives, ce sont plus de 100 000 $ qui ont été amassés afin de soutenir les familles dont l’enfant est atteint de cancer, soit 30 000 $ de plus que lors de la première édition.

Lors de cette soirée tenue chez le concessionnaire Hamel BMW de Blainville sous la présidence d’honneur d'Armand Gagnon et de Johanne Marin de Garde Robes Gagnon, les convives ont testé leurs connaissances sur le vin grâce au jeu Vin Mystère de la sommelière Jessica Harnois en plus de déguster les mets préparés par Martin Juneau de Pastaga - restaurant et vins nature.

Pendant la soirée, de nouveaux membres se sont joints au Clan des Défenseurs, la campagne de dons corporatifs de Leucan. La 3e édition de l’événement sera de retour l’an prochain.

De gauche à droite sur la photo : Alain Charette (président du Groupe Solist Technologies), Stéphane Hamel (vice-président Hamel BMW de Blainville), Armand Gagnon et Johanne Marin (président et vice-présidente de Garde Robes Gagnon), Julie Charbonneau (maman de Jessy Martel, famille porte-parole de l’événement), Louis Jean (animateur de la soirée, ambassadeur régional de Leucan Laurentides-Lanaudière et TVA Sports). /En bas : Pascale Bouchard (Directrice générale de Leucan), Mathieu Déziel (directeur régional de Leucan Laurentides-Lanaudière), Daniel Martel (papa de Jessy) et Jessy.