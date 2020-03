Nolinor Aviation ouvrira un centre de formation à Mirabel

Le transporteur aérien Nolinor Aviation ouvrira cette année à Mirabel son centre de formation par simulateur pour les aéronefs de type Boeing 737-200, devenant ainsi le seul en Amérique du Nord. Après plusieurs mois de négociations avec les centres de formation situés en Floride et en Colombie-Britannique, Nolinor a fait l’acquisition des deux simulateurs de vol dans le but de répondre à ses besoins actuels et futurs quant à la formation de ses pilotes.

« En vertu des exigences réglementaires, les pilotes de ligne doivent suivre des formations périodiques sur simulateur afin de valider leurs qualifications. Sans simulateur de vol, les lignes aériennes devraient effectuer de la formation en vol, ce qui serait dispendieux et ne permettrait pas de simuler l’ensemble des situations qui peuvent survenir en vol », indique Marjorie Lafrance, directrice des ressources humaines chez Nolinor Aviation.

Un investissement à large portée en réduisant les coûts de formation

Les aéronefs de type Boeing 737-200 sont des incontournables pour de nombreuses destinations dans les régions nordiques du Canada, car ils peuvent se poser sur des pistes d’atterrissage en gravier. Chaque jour, les avions de Nolinor transportent des travailleurs, de la nourriture et de l’équipement vers de nombreux sites miniers dans le Nord.

« La mise en place de ce centre unique représente un investissement important et va générer plusieurs opportunités pour Nolinor. Nous pourrons entre autres réduire les coûts de formation en rapprochant ces simulateurs de nos opérations à Mirabel », explique Marco Prud’Homme, vice-président de Nolinor Aviation.

Les Boeing 737-200 sont encore utilisés par de nombreuses compagnies aériennes dans le monde. Certains transporteurs ont contacté Nolinor afin de conclure une entente et de combler leurs besoins en matière de formation.

Nolinor Aviation doit maintenant travailler avec les autorités réglementaires pour la mise en place des simulateurs. Le transporteur a l’intention de les mettre en place graduellement et de les moderniser. Cet investissement permet à Nolinor Aviation de démontrer une fois de plus son expertise dans l’exploitation des avions de type Boeing 737-200. Le transporteur aérien possède déjà la plus grande flotte de Boeing 737-200 au monde et prévoit l’utiliser pendant plusieurs années encore.