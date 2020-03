Trois conférences pour informer et se divertir à Lorraine

Trois conférences très diverses sur des sujets du quotidiens auront lieu en mars au Centre culturel Laurent G. Belley à Lorraine : À vos frigos!, pour contrer le gaspillage alimentaire, La psychologie canine et Initiation au monde du thé. Une palette de sujets pour tous les goûts.

À vos frigos! - Mercredi 11 mars de 19 h à 20 h:

Tous ceux qui souhaitent adopter des habitudes encore plus écoresponsables sont attendus avec le @JourdelaTerreQc afin de découvrir une multitude de conseils pour lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est une conférence dynamique et gratuite accessible à tous qui est proposée, afin de passer à l’action à la maison et au bureau. Ceux qui ne peuvent y assister sont invités à visiter le site web dédié à ce sujet pour connaître les dates et les lieux des conférences "À vos frigos » offertes dans la province.

La psychologie canine - Mercredi 18 mars à 19 h

En venant écouter les conseils de Josée Séguin, les propriétaires de chiens comprendront mieux ce qui se passe dans la tête de leur compagnon, afin d’arriver à parler son langage. Cette conférence leur évitera de commettre des faux pas et de tomber dans le piège de l’anthropomorphisme, en plus de les aider à prévenir les problèmes de comportement de leur animal. Voilà une belle occasion de faire la lumière sur de nombreuses fausses croyances. Gratuit pour les Lorrains membres de la bibliothèque; 5 $ par personne pour les non-résidents non membres.

Initiation au monde du thé - Mercredi 25 mars à 19 h

Véronique Grenier présentera les principaux pays producteurs de thé et leurs traditions, les bienfaits de cette boisson sur la santé ainsi que les secrets pour réaliser de parfaites infusions. Une occasion d'en apprendre davantage sur un breuvage qu’on consomme au quotidien. Gratuit pour les Lorrains membres de la bibliothèque; 5 $ par personne pour les non-résidents non membres. Plus d'informations à la bibliothèque (31, boul. De Gaulle) ou 450 621-1071. L’inscription se fait en ligne.