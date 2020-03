COVID-19 : Mirabel s’assure que ses citoyens aient accès à de l’aide alimentaire

La Ville de Mirabel, en collaboration avec les organismes communautaires qui desservent son territoire, tient à rappeler aux citoyens que divers services de soutien, d’aide et d’écoute sont à la disposition de tous ceux et celles qui en ont besoin.

« En cette période difficile, nous déployons tous les efforts nécessaires à ce que les centres de dépannage et les autres organismes soient en mesure d’offrir les services de soutien requis, et nous rappelons à tous nos citoyens qu’il ne faut surtout pas hésiter à demander de l’aide », a indiqué M. Patrick Charbonneau, maire suppléant.

Afin de s’assurer qu’aucun citoyen ne soit laissé pour compte, la Ville tient à orienter les personnes dans le besoin vers les organismes suivants.

Les personnes qui ont besoin d’aide alimentaire peuvent appeler :

Pour les secteurs de Saint-Augustin, du Petit-Saint-Charles, de Sainte-Scholastique, de Saint-Hermas et de Saint-Benoît : le Comptoir d’Entraide populaire de Mirabel, au 450 475-7609;

Pour le secteur de Saint-Canut : le Centre de dépannage de Saint-Canut, au 450 530-7094;

Pour tous les autres secteurs : le Centre de dépannage de Saint-Janvier, au 450 434-4037.

Les femmes qui vivent une problématique et qui ont besoin d’aide ou d’écoute peuvent communiquer avec le Centre de femmes Liber’Elles. www.liberelles.org / 450 594-0556 / [email protected]



Les personnes en perte d’autonomie ou âgées de 65 ans et plus qui ont besoin d’aide peuvent faire appel aux services qui suivent.

- Service de popote roulante et de livraison d’épicerie : Centre d’Action bénévole de Saint-Jérôme, au 450 432-3200



- Aide, soutien et guidance vers les ressources disponibles : Vigil’Ange, au 450 275-5135

Les personnes en situation d’itinérance ou à risque de perdre leur logement peuvent communiquer avec l’un des organismes suivants :

Le Centre d’hébergement multiservice de Mirabel, au 450 951-5551

L’organisme Travail de rue des secteurs de Saint-Augustin, Sainte-Scholastique et Saint-Benoît, au 438 520-8124

L’organisme Travail de rue des secteurs de Saint-Janvier et de Saint-Canut, au 514 9265493

Pour les parents, une programmation virtuelle de la Maison de la famille de Mirabel est disponible. Celle-ci offre des outils, de l’aide, ou de la guidance vers diverses ressources. famillemirabel.com / 450 414-2121 / [email protected]

Pour les 16 à 35 ans, le Carrefour jeunesse-Emploi de Mirabel est disponible pour de l’aide, du soutien ou pour diriger les gens vers d’autres ressources au besoin. cjemirabel.ca/ 450 420-6262 / [email protected]

Pour les jeunes de 8 à 17 ans, la coordonnatrice jeunesse de la Ville demeure disponible pour échanger avec eux s’ils en ont besoin, du lundi au vendredi, de 16 h à 21 h, par le biais de sa page Facebook : « Sab Coordo Jeunesse ». La page Facebook « Virage jeunesse – Ville de Mirabel » sera aussi alimentée au quotidien, d’idées et de trucs permettant de mieux vivre la situation que nous traversons.

S’il est difficile pour un citoyen de recevoir l’aide dont il a besoin des organismes ci-haut mentionnés, il peut communiquer avec la Table de concertation communautaire mirabelloise, au 450 848-6059 ou au 450 848-0219, ou par courriel à [email protected]

Appel aux bénévoles

Comme les organismes communautaires sont plus sollicités qu’à l’habitude en cette période de crise, les citoyens qui souhaitent donner de leur temps bénévolement sont aussi invités à communiquer avec la Table de concertation communautaire mirabelloise, ou à visiter le site Web « jebenevole.ca ». Leur apport sera grandement apprécié.

L’entraide dont les citoyens font preuve entre eux, actuellement, permet de répondre aux besoins des plus vulnérables. Toutefois, si un citoyen constate qu’une personne vulnérable éprouve des difficultés, et que les services ci-haut mentionnés ne peuvent lui venir en aide, ils ne doivent pas hésiter à communiquer avec la Ville, en composant le 450 475-8653. Aucune personne en difficulté ne doit être laissée pour compte.