La police de Terrrebonne présente pour sa communauté

En cette période de crise du COVID-19, le Service de police intermunicipal de Terrebonne, Sainte-Anne-des-Plaines et Bois-des-Filion tient à rassurer la population à savoir que les policiers poursuivent leur travail sur le terrain et que les opérations policières régulières ne sont pas affectées.

Plusieurs mesures administratives et opérationnelles ont été mises en place afin de contrer la propagation du virus en limitant les contacts avec les personnes. Une des nouveautés dans ce contexte particulier est l’instauration de la prise de rapport par téléphone pour les délits suivants :

Vol simple d’une valeur de 5000 $ ou moins

Vol dans ou sur un véhicule d’une valeur de 5000 $ ou moins

Méfaits dont les dommages sont de 5000 $ ou moins

Délit de fuite sur un véhicule stationné dont les dommages sont moins de 2000 $

Objet perdu ou égaré

En plus de minimiser les déplacements des citoyens, ce nouveau procédé permet aux patrouilleurs de la surveillance du territoire de se concentrer davantage sur la réponse aux appels urgents et d’effectuer de la prévention aux endroits d’affluence afin de maintenir un climat social pacifique et harmonieux.

Il est important de rappeler qu’il est essentiel que les citoyens collaborent en respectant les mesures sanitaires et les interdictions imposées par le gouvernement du Québec, dont les rassemblements, la distanciation sociale et la fermeture de certains commerces ou industries non essentiels.

Le Service de police privilégie toujours la sensibilisation auprès des citoyens et compte sur leur collaboration pour respecter les règles. Par contre, si l’approche communautaire de persuasion ne fonctionne pas avec certaines personnes, des mesures répressives pourraient être envisagées.

Rappelons que la très grande majorité de la population comprend bien la situation et se conforme aux consignes de la Santé publique.

Les citoyens qui souhaitent entrer en contact avec le Service de police de Terrebonne peuvent :