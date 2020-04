La Ville de Sainte-Thérèse maintient l’avis de risque d’inondation jusqu’à nouvel ordre

À la suite des opérations qui ont eu lieu dans la nuit du 29 au 30 mars dernier dans un secteur de la ville bordé par la rivière aux Chiens, la Ville de Sainte-Thérèse maintient l’état de situation critique quant aux possibilités d’inondation de la rivière jusqu’à nouvel ordre.

Cela signifie que les citoyens qui ont déjà installé des sacs de sable doivent conserver les protections en place, et ce, jusqu’à la levée de l’avis critique. Aucune maison n’a été inondée, aucune rue n'a été barrée à la circulation et la Ville continue de surveiller le niveau de la rivière de près. Les équipes demeurent prêtes à intervenir en cas de besoin.

Sacs supplémentaires

Des sacs de sable sur palette sont toujours disponibles sur place et du sable en vrac a été livré

aux deux endroits suivants :

1) Rue De Rouen

2) Intersection des rues Leclair et Le Bouleteau

Les citoyens peuvent se faire des sacs de sable supplémentaires. Des sacs, des attaches et des pelles sont sur place.

La Ville surveille le niveau de la rivière aux Chiens toute l’année, mais de façon plus serrée en période printanière, particulièrement lorsque la fonte des neiges et le dégel des sols s’amorcent. La situation devient critique lorsque le niveau de la rivière est élevé, et que des précipitations abondantes sont annoncées et qu’elles tombent en peu de temps.

Pour toute question, les citoyens doivent communiquer au 450 434-1550. S'il s'agit d'une urgence, il faut composer 9-1-1.

Avant une inondation

Afin de connaître les gestes à poser avant une inondation, visitez le www.sainte-therese.ca >

Sécurité publique > Mesures d'urgence > Inondation.

Restez informés

Pour suivre les mises à jour de la Ville, visitez régulièrement le www.sainte-therese.ca et suivez

la page Facebook officielle de Sainte-Thérèse.

Messages d’urgence automatisés

Si ce n’est déjà fait, inscrivez-vous dès maintenant au système de messages d’urgence automatisés de la Ville au www.sainte-therese.ca, et soyez avisé par texto, courriel ou téléphone lors de situations urgentes.