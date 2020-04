La Ville de Rosemère rappelle les mesures et les soutiens apportés à ses citoyens

Au cours des derniers jours, la Ville de Rosemère a multiplié les initiatives afin de s’assurer du bien-être de ses citoyens.

Soutien aux aînés et aux personnes isolées

Dans un premier temps, la Ville de Rosemère offre depuis le 1er avril un nouveau service "d’ appels de l’amitié" aux personnes seules qui se sentent isolées et qui auraient besoin d’échanger. Si les citoyens souhaitent bénéficier de ce service, ils peuvent communiquer avec la Ville au 450 621-3500, poste 7384 en précisant qu’ils aimeraient obtenir un appel de l’amitié. Un membre de l’équipe les contactera pour les écouter et échanger avec eux.

La Ville invite également les Rosemèrois de 70 ans et plus ou toute autre personne ayant un besoin particulier, comme un service de livraison d’épicerie ou autre, à communiquer à ce même numéro. Rosemèreoffre le soutien nécessaire ou dirige ces personnes vers les bonnes ressources.

« Je suis fier et heureux de constater que les citoyens ont répondu en grand nombre à notre appel de bénévoles, a salué le maire de Rosemère Eric Westram. Grâce à leur soutien et engagement, nous avons fait plus de 200 appels de l’amitié à des aînés et des personnes seules et nous continuons! Notre communauté se serre les coudes, et je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons gagner cette bataille! ».

Un service de divertissement en ligne sur le site de la bibliothèque est également disponible pour les petits et grands.

Quels services municipaux?

Afin de respecter les directives gouvernementales, la Ville annule la collecte des gros rebuts prévue pour le 13 avril. Toutefois, l’écocentre demeure ouvert à la population. Compte tenu des nombreux impacts financiers de cette pandémie sur les revenus des Rosemèrois, la Ville a décidé d’annuler les intérêts et pénalités sur les comptes de taxes impayés pour les citoyens et commerçants, à compter du 13 mars jusqu’au 1er juin. Cette décision sera revue selon l’évolution de la situation.

Comme la Ville souhaite poursuivre l’avancement de ses projets prioritaires malgré la situation actuelle, le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire ce lundi 6 avril, à 16 h, à la salle du conseil afin d’aborder certains dossiers qui nécessitent un suivi. Cette séance aura lieu à huis clos et sera présentée en différé sur le site Web de la Ville. Les élus se réuniront sous forme de visioconférence afin de respecter les consignes de distanciation sociale. La vidéo sera diffusée immédiatement après la séance.

Pour la période de questions, les citoyens doivent envoyer leurs questions à [email protected] avant 15 h, ce lundi 6 avril.

La séance du conseil du 14 avril prochain sera maintenue, mais diffusée à huis clos. Les citoyens pourront la visionner en direct sur le site Web de la Ville grâce à la webdiffusion.

Rappel de l'interdiction de rassemblements dans les parcs

la Ville insiste sur le fait que les rassemblements dans les parcs sont strictement interdits. Cette

directive s’applique particulièrement dans les parcs et aires de jeux (terrains de soccer, Skatepark, terrains de baseball, etc.). Les parties de soccer entre amis, les sorties de planche à roulettes au Skatepark et toutes autres activités de groupe sont interdites dans les lieux publics. D’ailleurs, des affiches ont été installées aux entrées de ces parcs afin de rappeler les consignes.

La Régie de police a été sensibilisée à cette situation et elle prendra les moyens nécessaires pour faire respecter cette directive. Elle rappelle aussi l’importance de ne pas jeter les lingettes désinfectantes jetables dans les toilettes. Elles créent d’importants problèmes dans les réseaux d’égout en bloquant les canalisations et entraînant des refoulements d’égout.

Rosemère assure qu’elle continuera à assurer les services essentiels et que la grande majorité des employés télétravaillent afin que les services administratifs demeurent opérationnels. Les citoyens peuvent continuer de communiquer avec leur Ville au 450 621-3500 et être assurés que toute demande urgente ou situation particulière sera traitée adéquatement. Elle invite les citoyens à suivre l’état de la situation concernant les activités de la Ville par le biais de ses plateformes de communication (site Web, médias sociaux, Voilà! et publicourriel) et réitère l’importance, plus que jamais, de bien respecter les directives gouvernementales.