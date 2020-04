La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines met ses drapeaux en berne

En solidarité à la population néo-écossaise qui vit depuis samedi soir le deuil de 23 concitoyens, dont la gendarme Heidi Stevenson, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a mis ses drapeaux en berne, hier, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Par ce geste, le conseil municipal, les employés de la Ville ainsi que tous les Anneplainois souhaitent démontrer toute leur reconnaissance envers l’ultime sacrifice d'Heidi Stevenson décédée en service, en tentant de maintenir la paix dans notre pays, lors de ce qui est maintenant défini comme le plus grand massacre de l’histoire du Canada.

« La communauté anneplainoise est solidaire des Néo-Écossais et leur offre ses plus sincères condoléances pour la perte de leurs êtres chers. Comme aucun mot n’est assez puissant pour exprimer sa compassion et sa sympathie dans pareille situation, j’invite les Anneplainois à observer une minute de silence lors du jour des funérailles de Mme Stevenson » a déclaré Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines.