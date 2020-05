COVID-19 : La région des Laurentides compte 22 nouveaux cas

Selon les données dévoilées par le CISSS des Laurentides hier soir, cette région abrite maintenant 1 283 personnes qui combattent la COVID-19, soit 22 de plus que la veille. De ce nombre, 101 personnes sont hospitalisées dont 22 aux soins intensifs. Malheureusement, 29 décès (six de plus que la veille) sont liés à ce virus répandu à l’échelle mondiale. Alors que le Québec comptait 27 538 cas ce jeudi 30 avril au soir, la région des Laurentides est la 5e région la plus touchée.

La MRC de Thérèse-de-Blainville figure toujours au sommet de ce sombre palmarès avec 508 cas d'infection.

Voici le nombre de cas confirmé par MRC dans la région des Laurentides, hier soir:

MRC de Thérèse-De Blainville: 508 cas (13 nouveaux cas);

MRC de la Rivière-du-Nord: 275 cas (neuf de plus);

MRC de Deux-Montagnes: 216 cas (neuf de plus);

Ville de Mirabel : 115 cas (quatre cas en plus);

MRC des Laurentides: 62 cas (six en plus) ;

MRC des Pays-d'en-Haut: 64 cas (un de plus);

MRC d'Argenteuil: 17 cas;

MRC d'Antoine-Labelle : 14 cas (un de plus).

Le CHSLD de Saint-Jérôme compte 19 résidents (un de plus) et 14 employés confirmés positifs, tandis que le Pavillon Philippe-Lapointe recense 11 résidents (un de plus) et 24 employés (un de plus) et celui de Lucien G. Rolland, où une préposée est décédée des suites de la COVID-19 lundi, enregistre 12 résidents touchés (deux de plus) et 8 employés (un de plus).

La RPA Manoir Joie de Vivre compte quatre nouveaux cas parmi les 29 résidents déjà infectés et 8 employés confirmés.