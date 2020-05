Guy Benedetti est blanchi par l’Ordre des ingénieurs du Québec

Guy Benedetti a obtenu gain de cause dans le dossier de la plainte du syndic de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) déposée contre lui en juillet 2017. Cette plainte couvrait la période où Guy Benedetti était directeur général de la Ville de Longueuil entre 2005 et 2012. Le jugement a été rendu en avril dernier par le Conseil de discipline de l’OIQ sous la présidence de maître Daniel Lord.

Le conseil municipal de Rosemère accueille cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. « En janvier 2018, nous avions manifesté notre appui et notre confiance envers le directeur général lors de la sortie médiatique de cette nouvelle et son dénouement nous confirme que nous avons eu raison de lui donner tout notre appui. Le verdict est sans équivoque et disculpe M. Benedetti », a affirmé Eric Westram, maire de Rosemère.

L'expérience de Guy Benedetti, son leadership et sa rigueur contribuent significativement à la réalisation de projets d’envergure à la Ville. Cette dernière se dit très fière de l’avoir au gouvernail de la fonction publique municipale de Rosemère.