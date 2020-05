La 21e collecte de sang de Sainte-Thérèse les 2 et 3 juin

La Ville de Sainte-Thérèse convie à la 21e édition de sa collecte de sang annuelle, les 2 et 3 juin prochains, entre 10 h 30 et 19 h 30, sur rendez-vous seulement, au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville (120, boulevard du Séminaire).

Dans le contexte actuel de pandémie, ceux qui souhaitent faire un don sont encouragés à visiter le www.hemaquebec.qc.ca afin de valider leur admissibilité. Différentes mesures d’hygiène et de sécurité sont également prises par Héma-Québec lors des collectes de sang.

« Depuis de nombreuses semaines, les Thérésiennes et les Thérésiennes mettent l’épaule à la roue en respectant les consignes gouvernementales afin de traverser cette épreuve le mieux possible. Aujourd’hui, je fais à nouveau appel à votre générosité et à votre bienveillance, car les besoins en dons de sang sont grands. Merci de faire la différence! », souligne Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

« Je suis née avec le tiers de la quantité normale de sang d’un bébé... »

Cette année, Normand Toupin, conseiller municipal à Sainte-Thérèse, assurera le rôle de coprésident d’honneur de la collecte aux côtés d’Alec Lupien, étudiante de 5e secondaire à la Polyvalente Sainte-Thérèse : « En raison d’une anomalie dans l’échange sanguin entre ma mère et moi, je suis née avec le tiers de la quantité normale de sang d’un bébé. Je souffrais donc d’une grave anémie et d’hypoxémie, ce qui a affecté mes reins et mon cerveau. J’ai dû obtenir rapidement une transfusion sanguine. Les dons de sang sauvent des vies! Merci de votre générosité! »

Organisé par le service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Thérèse, en collaboration avec le volet Alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse, cet événement a pour objectif d’accueillir le nombre ambitieux de 350 donneurs, ce qui en fait l’une des plus grandes campagnes de collecte de sang au Québec. L’objectif de cette année est imposant, mais en cette période difficile les besoins sont d’autant plus considérables.

« Les étudiants du volet Alternatif de la Polyvalente Sainte-Thérèse participent activement au succès de cet événement et je souhaite les remercier pour la solidarité dont ils font preuve depuis 9 ans! Un merci tout spécial également aux pompiers qui organisent la collecte », mentionne Stéphane Dufour, responsable de la collecte pour la Ville de Sainte-Thérèse et chef de division - intervention et projets spéciaux au Service de sécurité incendie.

Si vous êtes admissible, réservez votre place au 1 800 343-7264, option 3, ou à [email protected]



Héma-Québec compte sur près de 165 000 donneurs de sang annuellement. Pour toute question sur le don de sang et les mesures mises en place, visiter le www.hema-quebec.qc.ca.