Une vigilance accrue en matière de feux extérieurs à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse rappelle à la population l’importance de respecter les consignes et la réglementation en matière de feux extérieurs. Depuis mardi le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a émis une interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité entre autres sur le territoire de la MRC de Thérèse-De Blainville, en raison des conditions actuelles propices aux feux de forêt.

Sainte-Thérèse profite donc de l’occasion pour rappeler qu’il est interdit de faire de tels feux à ciel ouvert sur son territoire, et qu’une réglementation municipale est en vigueur en ce qui a trait aux foyers extérieurs.

Foyers extérieurs

Seuls les feux contenus dans des foyers extérieurs munis d’un pare-étincelle et conformes à la réglementation municipale sont autorisés à Sainte-Thérèse. Afin d’assurer une utilisation sécuritaire d’un tel foyer, les citoyens peuvent consulter les conseils de prévention disponibles sur le site de la Ville.

La Ville rappelle que le civisme est de mise et que les feux extérieurs ne doivent causer aucune nuisance à l’environnement ni inconvénient aux voisins.

« Je sollicite la collaboration des Thérésiennes et des Thérésiens en cette situation bien particulière. Le respect de la réglementation en vigueur permet d’éviter de nombreux incidents fâcheux. De plus, en réduisant au minimum le nombre d’interventions de notre Service de sécurité incendie, nous nous assurons de préserver sa capacité opérationnelle et de limiter les risques de propagation de la COVID-19 lorsque nos pompiers font des interventions », a indiqué la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

La carte de l’ensemble des territoires visés par l’interdiction du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs peut être consultée sur le site Web de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).